Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξύπνησε από κώμα

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, σε ηλικία 26 ετών, η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξύπνησε από καταστολή, όπως γνωστοποίησαν συγγενικά της πρόσωπα με ανάρτηση στον προσωπικό της προφίλ στο Facebook.

Η κηδεία της Αναστασίας Τασούλα θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα. Η οικογένεια και οι οικείοι της» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Αναστασία Τασούλα: Ποια ήταν

Όπως ειπώθηκε, η Αναστασία Τασούλα ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από καταστολή (και παγκοσμίως η πρώτη που ξυπνάει μετά από τόσες πολλές ημέρες).

Σε -τότε- ανάρτησή της στα social media, είχε γράψει: «Ημέρα 0. Ανέβηκε το διοξείδιο στο αίμα μου, στο 120 είπαν, οι πνεύμονες μου εγκατέλειψαν και βίωσα μια προσωρινή σχιζοφρένεια. Για κάποιες ώρες.

32 ημέρες σε τεχνητό κώμα: Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξυπνάει από καταστολή στην Ελλάδα (και παγκοσμίως η πρώτη που ξυπνάει μετά από τόσες πολλές ημέρες).

108 ημέρες σε awake VV ECMO (Εξωσωματική υποστήριξη πνευμόνων – ζωής): Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που αντέχει τόσο καιρό στο συγκεκριμένο μηχάνημα και επανέρχεται ζωντανή.

162 ημέρες με τραχειοστομια: Έχεις ιδέα πως είναι να ζεις χωρίς να μπορείς να βγάλεις ήχο; Χωρίς να μπορείς να φωνάξεις βοήθεια όταν πνίγεσαι από την βλέννα σε ένα κρεβάτι και ταυτόχρονα να είσαι…

180 ημέρες (σχεδόν) παράλυτη και ανάσκελα: Ίσως το μόνο που κουνιόταν πάνω μου ήταν τα χέρια μου, και αυτά επειδή τα χρησιμοποιούσα για να επικοινωνώ (πέρα από την προφορά λέξεων με τα χείλη χωρίς φωνή).

221 ημέρες στο νοσοκομείο. Σε ένα δωμάτιο. Μόνη μου. Ή και όχι τόσο μόνη πάντα.