Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο οπαδός του ΠΑΟΚ που νοσηλευόταν στη Ρουμανία - Στη ΜΕΘ του Παπαγεωργίου

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διακομίστηκε διασωληνωμένος, γύρω στις 13:30, ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο, στις 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία.

Ο τραυματίας, τον οποίο συνοδεύουν άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον, βρίσκεται ήδη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ

Θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες και σε όποια άλλη εξέταση κρίνουν οι γιατροί και θα του παρασχεθεί κάθε φροντίδα που απαιτείται.

Λόγω της βαρύτητας της κατάστασής του, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες, ένα 20χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι διακομίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο ένας εξ αυτών έχει πάρει ήδη εξιτήριο.

Η σημερινή αεροδιακομιδή, όπως και αυτή της περασμένης εβδομάδας, έγινε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, που προσγειώθηκε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, απ’ όπου και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου.