Στη Σούδα ο Εμμανουέλ Μακρόν - Το μήνυμά του στα ελληνικά

Έφτασε στη Σούδα ο Εμμανουέλ Μακρόν, περίπου στις 17:30 και μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Μετά την άφιξή του και τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Eμμανουέλ Μακρόν επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο με προορισμό το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων.

Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Χανίων το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Στο σημείο βρίσκονται και ελικόπτερα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία αναμένεται να συνοδεύσουν τον πρόεδρο μέχρι το αεροπλανοφόρο.

Το μήνυμα Μακρόν στα ελληνικά



Με αφορμή την επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε μία ανάρτηση στα ελληνικά.

Το μήνυμα του Γάλλου προέδρου:

«Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία στέκεται αλληλέγγυα προς τους φίλους και συμμάχους της στην περιοχή, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πυραύλων και drones.

Ευθύνη μας είναι επίσης να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας που παραμένουν στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και 400.000 Γάλλοι πολίτες. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού όσων το επιθυμούν.

Τέλος, το ουσιαστικό κλείσιμο των θαλάσσιων οδών έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Ενεργούμε για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτών των ζωτικής σημασίας οδών, ιδίως μέσω της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Aspides. Στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας της G7, ανέλαβα πρωτοβουλία για συντονισμό σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ώστε να δοθούν απαντήσεις στις ενεργειακές προκλήσεις».

