Έφτασε ο καύσωνας: Πού καταγράφηκε το πρώτο 40άρι

Σε συνθήκες καύσωνα μπαίνει η χώρα από σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κορυφωθεί την Τρίτη.

Σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο 40άρι.

Καύσωνας: Το πρώτο 40άρι και οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Κόνιτσα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,4 βαθμούς Κελσίου.

Ακολούθησαν η Σπάρτη με 39,3 βαθμούς Κελσίου, το Πετροκεφάλι Ηρακλείου με 38,9 βαθμούς και τα Φάρσαλα.

Στα Τρίκαλα, τη Σκάλα Μεσσηνίας, την Κάτω Αχαΐα και το Λουτράκι η θερμοκρασία έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, 38,7 βαθμοί Κελσίου καταγράφηκαν στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας, στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και στα Τύρια Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Alpha