Έφοδος της ΕΛΑΣ σε παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους

Συγκλονιστικές εικόνες αποκαλύφθηκαν σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, όπου λειτουργούσε παράνομος χώρος φροντίδας ηλικιωμένων.

Η έφοδος της ΕΛΑΣ στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους έγινε αιφνιδιαστικά μετά από πληροφορίες, και πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένα παρουσία εισαγγελέα, αστυνομίας και στελεχών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στον χώρο με τη βοήθεια κλειδαρά, καθώς η υπεύθυνη αρνήθηκε να ανοίξει.

Στο εσωτερικό εντόπισαν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν σε άθλιες συνθήκες, με έντονη δυσοσμία, ακαθαρσία, ληγμένα τρόφιμα και πλήρη έλλειψη στοιχειωδών κανόνων υγιεινής. Στον ίδιο χώρο υπήρχαν και ζώα, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αμπελόκηποι: Εγκατάλειψη και σοβαρά προβλήματα υγείας

Η κατάσταση των ηλικιωμένων κρίθηκε ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς μία έπασχε από άνοια χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλη παρουσίαζε σημάδια υποσιτισμού και αφυδάτωσης. Δύο μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις, οι συγγενείς αρνήθηκαν να τις παραλάβουν.



Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα που διαχειριζόταν τον χώρο δεν διέθετε καμία άδεια ή τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ δεν υπήρχε καταγραφή φαρμάκων ή στοιχειώδης οργάνωση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων.



Η Περιφέρεια Αττικής κινητοποιήθηκε άμεσα, με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς να παρεμβαίνουν για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και την απομάκρυνσή τους από τον χώρο.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε τέτοιες περιπτώσεις εκμετάλλευσης.



Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, ενώ αναμένεται εντατικοποίηση των ελέγχων, ώστε να εντοπιστούν και άλλες παράτυπες δομές που θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτους ανθρώπους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ