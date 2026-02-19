ΕΦΕΤ: Συμβουλές για τα σαρακοστιανά ενόψει Καθαράς Δευτέρας

Η περίοδος της Σαρακοστής και ιδιαίτερα η Καθαρά Δευτέρα συνδέεται με συγκεκριμένα τρόφιμα, τα γνωστά σαρακοστιανά, όπως όσπρια, λαδερά, ψάρια και αλιεύματα.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι πολλά από αυτά, και ιδιαίτερα τα θαλασσινά, είναι ευαλλοίωτα, γι’ αυτό η σωστή αποθήκευση, προετοιμασία και τήρηση κανόνων υγιεινής είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τα κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές) πρέπει να αγοράζονται νωπά, κατεψυγμένα ή αποψυγμένα. Τα νωπά πρέπει να έχουν χαρακτηριστική οσμή θάλασσας, γυαλιστερή και ελαστική σάρκα και ζωντανά μάτια. Τα καλαμάρια και τα θράψαλα διακρίνονται από το σχήμα του πτερυγίου και τον αριθμό/μήκος των πλοκαμιών. Τα κατεψυγμένα πρέπει να διατηρούν την αρχική τους χροιά και μετά την απόψυξη να μοιάζουν με το νωπό προϊόν. Η απόψυξη στα καταστήματα απαγορεύεται.

Τα οστρακοειδή (μύδια, κυδώνια, στρείδια, χτένια) πρέπει να είναι ζωντανά, με κλειστό ή ελαφρώς ανοικτό κέλυφος που κλείνει αμέσως με πίεση. Η σάρκα τους πρέπει να είναι υγρή, καθαρή και άοσμη, με φυσική συστολή στο άγγιγμα ή με λίγες σταγόνες λεμονιού. Τα αποφλοιωμένα μύδια πρέπει να έχουν συνεκτική, γυαλιστερή σάρκα και να πωλούνται πάνω σε πάγο ή κατεψυγμένα με ένδειξη «αποψυχθέν».

Τα μαλακόστρακα (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια) πρέπει να είναι νωπά ή κατεψυγμένα, χωρίς δυσάρεστη οσμή, με σφιχτά πόδια, διαφανή μεμβράνη στον θώρακα και ανοιχτόχρωμα κεφάλια και θώρακα. Ζωντανά δείχνουν αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, τις κεραίες και τα πόδια. Οι αχινοί πρέπει να είναι ζωντανοί, με κινούμενα αγκάθια.

Όσον αφορά προϊόντα όπως ταραμάς και αυγοτάραχο, πρέπει να έχουν ομοιόμορφο χρώμα και να μην εμφανίζουν μούχλα, ξηρότητα ή πικρή/ξινή γεύση. Οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν αλλεργιογόνες ουσίες, όπως θαλασσινά, μαλάκια, οστρακοειδή, σπόρους σησαμιού και ξηρούς καρπούς, ιδιαίτερα σε προσυσκευασμένα τρόφιμα ή σε χώρους μαζικής εστίασης. Σε περίπτωση αλλεργίας, η προσοχή στα συστατικά και η ενημέρωση των καλεσμένων είναι απαραίτητη.

Τέλος, η σωστή αποθήκευση, η χρήση ξεχωριστού εξοπλισμού για ωμά τρόφιμα, το καλό μαγείρεμα και η τήρηση των κανόνων υγιεινής προστατεύουν από τροφιμογενή νοσήματα και εξασφαλίζουν ασφαλή απόλαυση των σαρακοστιανών γευμάτων.