ΕΦΕΤ: «Έπεσε» η ιστοσελίδα του μετά από επίθεση χάκερς

«Παραβιασμένη» εδώ και λίγη ώρα από ομάδα χάκερς είναι η ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο σχετικό μήνυμα που αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, αναφέρονται τα εξής: «hacked by trenggalek6etar».

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση για την παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ, αναφέροντας: «Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου».

ΕΦΕΤ: Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση των χάκερς

«Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών», σημειώνει, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα: «Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;».

«Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την "Ελλάδα 2.0" που έταζε στους πολίτες το 2019», καταλήγει η ανακοίνωση.

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