ΕΦΕΤ: Ανάκληση τσουρεκιού λόγω επικίνδυνης ουσίας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση προϊόντος “Τσουρέκι – THE COOKIE MASTERS”, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνης ουσίας σε ποσότητα που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου πρόσθετων και αρωματικών ουσιών, προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/2025 και καθαρό βάρος 480 γραμμαρίων. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε.» με έδρα τη Ζαχάρω Ηλείας.

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών) έδειξαν ότι το τσουρέκι περιείχε κουμαρίνη, ουσία που σε υψηλές συγκεντρώσεις θεωρείται τοξική και επιβλαβής για την υγεία, σε επίπεδα πάνω από το επιτρεπόμενο νομοθετικό όριο.

Ως αποτέλεσμα, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής.

Ο Φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν, τονίζοντας ότι πρόκειται για μη ασφαλές τρόφιμο.