ΕΦΕΤ: Ανάκληση αποξηραμένου βοτάνου σε σκόνη

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά αποξηραμένου βότανου σε σκόνη (Moringa), προέλευσης Αιγύπτου, στο οποίο εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Bιολόγος Organic Moringa Powder Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ», σε συσκευασία των 100g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση «ΒΙΟΛΟΓΟΣ». Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε απόσυρση του προϊόντος από την εσωτερική αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://bio-logos.com/news/) έχουν αναρτηθεί οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.