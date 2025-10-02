ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες - Ο λόγος

Στην άμεση ανάκληση και απόσυρση από την αγορά παρτίδας αποξηραμένης φράουλας προχώρησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ για το 2025.

Πρόκειται για το προϊόν «Φράουλα αποξηραμένη με χυμό μήλου φυσικής όσμωσης», σε πλαστική συσκευασία του 1 κιλού, με αριθμό παρτίδας SJAG0425 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τις 23/04/2026, προέλευσης Σερβίας. Το προϊόν διατίθεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ Ο.Ε.», με έδρα στον 1ο χλμ Λαγκαδά–Κολχικού.

Το ανακληθέν προϊόν

Η ανάλυση του δείγματος πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Α.Α.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, καθώς εντοπίστηκε η παρουσία του συντηρητικού διοξειδίου του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 10 mg/kg.

Παρά ταύτα, στη συσκευασία δεν αναφερόταν η ύπαρξη θειωδών ουσιών, οι οποίες αποτελούν αλλεργιογόνα και η αναγραφή τους είναι υποχρεωτική, με σαφή διάκριση από τα υπόλοιπα συστατικά.

Το διοξείδιο του θείου και οι ενώσεις του σε συγκεντρώσεις άνω του συγκεκριμένου ορίου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε καταναλωτές με ευαισθησία ή αλλεργία σε αυτά.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι για την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.