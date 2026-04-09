ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας λόγω μόλυνσης με λιστέρια

Στην ανάκληση βαρελίσιας φέτας λόγω μόλυνσης με το βακτήριο λιστέρια προχώρησε σήμερα, Πέμπτη (09/04), ο ΕΦΕΤ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, στο προϊόν «Φέτα Βυτίνας ΠΟΠ βαρέλι» με αριθμό παρτίδας 24/07/2027, ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» εντοπίστηκε Listeria monocytogenes με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η κατανάλωσή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση «ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», να μην το καταναλώσουν καθώς μετά από έκτακτο έλεγχο του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής) κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes στην ανάλυση του δείγματος που διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ.»