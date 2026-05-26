ΕΦΕΤ: Ανακαλείται και δεύτερο κατεψυγμένο ψάρι λόγω υψηλής ποσότητας υδραργύρου

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένου γλαύκου, μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένη συγκέντρωση υδραργύρου πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Πρόκειται για το προϊόν «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» κατεψυγμένο, το οποίο κρίθηκε «μη κανονικό – μη ασφαλές» έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η Αρχή ζήτησε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η παρτίδα που ανακαλείται/Φωτογραφία: ΕΦΕΤ

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων, προσδιορισμός μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία στο προϊόν «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), με τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης: ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ (FAO 87) ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ν.Α. ΩΚΕΑΝΟΣ, ΗΜ. ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 13-09-2025, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-09-2027, και αριθμό παρτίδας LOT: 07626.

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται για την Four FISH IKE και φέρει κωδικό έγκρισης παρασκευάστριας εταιρείας GR 02-KN-07 EU (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.). Το δείγμα ελήφθη από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (επιχείρηση διάθεσης). Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν».