ΕΦΕΤ: Ανακαλείται βαθιά κουτάλα σούπας - Ο λόγος

Στην ανάκληση βαθιάς κουτάλας προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Η ανάκληση έρχεται μετά τη διενέργεια ελέγχων κατά τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η κουτάλα «είναι μη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας λόγω υπέρβασης του ορίου μετανάστευσης των πρωτοταγών αμινών».

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Επίσης, καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«O Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος “κουτάλα σούπας casa mania”, με κωδικό είδους (Item No) 15351 , προέλευσης Κίνας η οποία εισάγεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ. ΜΟΝΟΣ Κ. Α.Ε. (Ζήνωνος 10, Τ.Κ. 19441, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου) και διανέμεται από την επιχείρηση DEDEMAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. (πρώην PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), με έδρα επί της Πειραιώς 176, Τ.Κ. 17778, Ταύρος.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ όπου διαπιστώθηκε ότι η κουτάλα είναι μη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας λόγω υπέρβασης του ορίου μετανάστευσης των πρωτοταγών αμινών.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι), να μην το χρησιμοποιήσουν».