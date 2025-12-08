ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

Σε άμεση ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένου μπιφτεκιού προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε δείγμα προϊόντος που κυκλοφορούσε στην αγορά.

Το τρόφιμο με την ένδειξη «Μπιφτέκι Κατεψυγμένο» φέρει κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ παράγεται από την επιχείρηση Π. Καμαράτου & ΣΙΑ Ε.Ε.. Το δείγμα εξετάστηκε στο Εργαστήριο Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος επίσημων ελέγχων για τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας.

Μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας σαλμονέλας, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας από τα σημεία πώλησης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και συμπληρωματικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.