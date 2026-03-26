ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φιστίκι λόγω παρουσιάς αφλατοξινών

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, προχώρησε σε δειγματοληψία στο πλαίσιο ελέγχων για την παρουσία αφλατοξινών (Β1, Β2, G1 και G2) σε τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε το προϊόν «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο - η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη», συσκευασίας 250 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 26/02/2027 και αριθμό παρτίδας L260226.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο που διενήργησε η Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΑΑΔΕ), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν περιέχει αφλατοξίνη Β1, καθώς και συνολικές αφλατοξίνες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Ως εκ τούτου, χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» (Ξηροκάρπ), με έδρα στο 4ο χλμ Αμφιλοχίας - Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που το έχουν ήδη προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ