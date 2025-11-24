Έδεσσα: Σταθερή η κατάσταση του ζευγαριού που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - «Τα μάζεψε ο πατέρας μου»

Στην Ιταλία νοσηλεύεται το ζευγάρι από την Έδεσσα, που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια με αποτέλεσμα και οι δύο να υποστούν οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Όπως ενημέρωσε πριν λίγες ημέρες, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, «οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας», με σκοπό να γίνει και στους δύο μεταμόσχευση ήπατος.

Ο γιος τους, έκανε ανάρτηση στα social media στην οποία ευχαριστεί τόσο τους γιατρούς στα νοσοκομεία της χώρας μας, όσο και τον κόσμο που του συμπαραστέκεται σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή.

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη την στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα. Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση».

Ο ίδιος μιλώντας στο Mega αποκάλυψε πως τα μανιτάρια τα μάζεψε ο πατέρας του.

«Ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια. Ο πατέρας μου τα μάζεψε... έτυχε να είναι δηλητηριώδη. Είχαν συμπτώματα με εμετούς, ναυτίες αλλά μετά από κάποιες ώρες. Σταθερή είναι η κατάστασή τους, επικοινώνησα μαζί τους, τους είδα», δήλωσε.