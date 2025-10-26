Έδεσσα: Μαθητές δωρίζουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο

Στο Action24 μίλησε η Δέσποινα Στεφανίδου, εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ στην Έδεσσα, σχετικά με την πρωτοβουλία -από το 2016, 2017- όπου μαθητές και μαθήτριες κουρεύονται, για να δωρίσουν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο.

Μαθητές και μαθήτριες στην Έδεσσα, όπως έκανε γνωστό η εκπαιδευτικός, χαρίζουν τα μαλλιά τους, για να γίνουν περούκες για ογκολογικούς ασθενείς, με την ίδια να «εύχεται» η πρωτοβουλία να γίνει γνωστή και εκτός νομού.

«Δεν είναι μόνο οι μαθήτριες του τοπικού ΕΠΑΛ της Έδεσσας, άλλα όλη η τοπική κοινωνία. Είναι και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και κάνουμε εκπαίδευση» ανέφερε αρχικά.

Έδεσσα: Τι είπε για την πρωτοβουλία η εκπαιδευτικός

Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εμένα ως εκπαιδευτικός από το 2016-17, και γινόταν μία φορά το έτος. Από το 2021 και μετά, ξεκίνησε να γίνεται δύο φορές το έτος, γιατί το ζητούσαν οι συμπολίτες μας.

Ξεκίνησε ως έκφραση προσωπικού βιώματος, αλλά και η ανάγκη για να προσφέρουμε. Και αφού μπορούσαμε να προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, αποφασίσαμε να το κάνουμε.

Για να δημιουργηθεί μία περούκα για έναν ογκολογικό ασθενή, χρειάζονται 20 κοτσίδες. Καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα πρέπει να είναι τεράστια, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του νομού, και μακάρι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εκτός νομού».