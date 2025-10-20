ΕΔΕ για τον αστυνομικό που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δημοσίευση βίντεο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δείχνει περιπολικό με ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok και συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», σε μια σαφή αναφορά στη φράση που είχε πει ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης στην Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο από τα χέρια του συντρόφου της, έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτός της ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό, καθώς – όπως ανέφερε αξιωματικός στο skai.gr – «μπορεί το βίντεο να ανέβηκε εχτές, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ποια ημερομηνία και ώρα τραβήχτηκε, ώστε να εντοπίσουμε τον αστυνομικό που είχε βάρδια και οδηγούσε το περιπολικό».

Ο αστυνομικός που πρωταγωνιστεί στο βίντεο φέρεται να ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ.