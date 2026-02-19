ΕΔΕ για την απόδραση του κρατούμενου στην Ευελπίδων: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 20χρονου, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και κατάφερε να αποδράσει από την αυλή του δικαστηρίου της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Πρόκειται για ένα άτομο με καταγωγή από την Αίγυπτο, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος επρόκειτο να δικαστεί για διοικητική απέλαση αφού φέρεται να μην διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για παραμονή στη χώρα.

Αμέσως μετά την απόδραση από την Ευελπίδων σήμανε συναγερμός, ενώ ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Γκύζη, της Κυψέλης και της Ομόνοιας. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα. Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, για την όλη υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία ενώ διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις παραλείψεις κατά τη μεταγωγή του.

Το χρονικό της απόδρασης από την Ευελπίδων

Όπως ειπώθηκε, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης όταν ο 20χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, κατάφερε να αποδράσει από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Ο κρατούμενος φέρεται να διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών, οι οποίοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του STAR, εξαπέλυσαν κυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ