ΕΔΕ για βίντεο που δείχνει αστυνομικό των ΜΑΤ να σπρώχνει και να κλωτσά διαδηλώτρια

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν την ένταση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/4) έξω από το Εφετείο Αθηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω διαδήλωσης και επεισοδίων, μετά την απόφαση αθώωσης του Νίκου Ρωμανού - ενός εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση έκρηξης στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Στα πλάνα βλέπουμε έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να σπρώχνει βίαια και να κλωτσά μία διαδηλώτρια. Η γυναίκα διακρίνεται να χάνει την ισορροπία της με αποτέλεσμα να πέφτει με το κεφάλι σε τσιμεντένια ζαρντινιέρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε αμέσως έρευνα και λίγες ώρες μετά διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.