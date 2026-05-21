ΕΔΕ για αναισθησιολόγο που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» - Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και προσωρινή αναστολή καθηκόντων διατάχθηκε για αναισθησιολόγο του ΕΣΥ, ο οποίος αποτυπώνεται σε βίντεο να ζητά «φακελάκι» από ασθενή.

Το βίντεο με τον αναισθησιολόγο, προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε: «Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

ΕΔΕ για αναισθησιολόγο για «φακελάκι»: Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Ο αναισθησιολόγος, σε βάρος του οποίου διατάχθηκε ΕΔΕ για το «φακελάκι», τοποθετήθηκε στο Mega σχετικά με το γεγονός, αναφέροντας τα εξής για τον ασθενή του: «Αφού την είδα και επειδή πιεζόμασταν λόγω χρόνου, είπα ακριβώς τα εξής: "Υπάρχει περίπτωση να μπείτε, αλλά και να μην μπείτε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από τη μεριά μου να μπείτε"».

«Λαι μου απαντάει: "Γιατρέ, μπορώ να κάνω κάτι;" Και της λέω, "δεν ξέρω τι εννοείτε". Το τόνισα αυτό και μάλιστα με χειρονομία βάζοντας το χέρι μου στο στήθος, "προσωπικά εγώ, αν εννοείτε χρήματα, δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε ξερώ εγώ από 50 ευρώ στους βοηθούς, στα δύο παιδιά που θα μείνουνε" (…)» συνέχισε ο αναισθησιολόγος.

«Τώρα, αυτό ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε καν να το πω. Αλλά τόνισα χαρακτηριστικά: "Εγώ προσωπικά δεν θέλω κάτι. Δεν θέλω τίποτα". Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο ή δεν παίζει. Και δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω κάποιο κακό σε άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό είναι αστείο. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι στη δουλειά μας, και τα ποσά αυτά που λέτε είναι για φιλοδώρημα» κατέληξε ο κατηγορούμενος γιατρός.

ΕΔΕ σε αναισθησιολόγο για «φακελάκι»: Μέχρι τη Δευτέρα τα αποτελέσματα

Όπως αναφέρει σχετικά το Mega, ο διοικητής του νοσοκομείου ζήτησε αμέσως να πέσει «φως» σε αυτήν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, απαίτησε από τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του νοσηλευτικού ιδρύματος να του παραδώσει έως τη Δευτέρα το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Κοινώς, ο διευθυντής της ιατρικής υπρηεσίας θα καλέσει τον αναισθησιολόγο σε απολογία για το «φακελάκι», και θα πρέπει να έχει βγάλει ένα πρώτο συμπέρασμα για τα διοικητικά παραπτώματα στα οποία -ενδεχόμενως- υπέπεσε.

Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει αίσθηση, ξεκίνησε από βίντεο ντοκουμέντο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο αποτυπώνει τον γιατρό να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος γιατρός, στις 26/11/18, είχε κατηγορηθεί ξανά ότι ζήτησε από ασθενή «φακελάκι» 100€.

Αθωώθηκε και επέστρεψε στα καθήκοντά του.