Ελλάδα

Έβρος: Σύλληψη 13 Τούρκων στο Σουφλί με 147 πιστόλια, γεμιστήρες και εξαρτήματα όπλων

Οι συλληφθέντες φέρονται να μπήκαν παράνομα στη χώρα διασχίζοντας το ποτάμι

LifO Newsroom

Στη σύλληψη 13 υπηκόων της Τουρκίας προχώρησαν οι αρχές στον Έβρο.

Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους δεκάδες πιστόλια και συναφή εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 13 συλληφθέντες –επτά άνδρες και έξι γυναίκες– κατείχαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και διάφορα εξαρτήματα και τμήματα όπλων. Φέρονται να είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα διασχίζοντας τον ποταμό.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

