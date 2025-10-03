Έβρος: Σύλληψη 13 Τούρκων στο Σουφλί με 147 πιστόλια, γεμιστήρες και εξαρτήματα όπλων

Στη σύλληψη 13 υπηκόων της Τουρκίας προχώρησαν οι αρχές στον Έβρο.

Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους δεκάδες πιστόλια και συναφή εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 13 συλληφθέντες –επτά άνδρες και έξι γυναίκες– κατείχαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και διάφορα εξαρτήματα και τμήματα όπλων. Φέρονται να είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα διασχίζοντας τον ποταμό.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.