Έβρος: Στάθμη πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο – Νέος κίνδυνος πλημμυρών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται ξανά οι υπηρεσίες στον Έβρο, καθώς η στάθμη των ποταμών του νομού σημείωσε απότομη άνοδο μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών.

Στην περιοχή του Διδυμοτείχου, οι ροές στον Ερυθροπόταμο, τον Άρδα και τον Έβρο αυξήθηκαν σημαντικά. Οι ισχυροί άνεμοι και οι κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις, που στο βόρειο τμήμα του νομού μετατράπηκαν σε χιονοπτώσεις, επιβάρυναν περαιτέρω μια ήδη «κορεσμένη» υδρολογικά κατάσταση. Παράλληλα, αυξημένοι όγκοι νερού που φτάνουν από τη Βουλγαρία μέσω του Άρδα εντείνουν την πίεση στο σύστημα.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο ποταμός Έβρος παραμένει πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο. Στις 08:00 το πρωί καταγράφηκαν 5,90 μέτρα, δηλαδή 20 εκατοστά πάνω από το όριο των 5,70 μ. Στο Πέταλο, η στάθμη έφτασε τα 5,85 μ., μόλις 15 εκατοστά κάτω από το όριο συναγερμού των 6 μέτρων. Οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των υδάτων, καθώς οι συνθήκες παραμένουν ασταθείς.

Έβρος: Προηγούμενα πλημμυρικά επεισόδια προκάλεσαν ρήγματα σε αναχώματα

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άμεση απειλή υπερχείλισης. Τα προηγούμενα πλημμυρικά επεισόδια προκάλεσαν ρήγματα σε αναχώματα, κάλυψαν μεγάλες εκτάσεις του κάμπου με νερό και έπληξαν καλλιέργειες σιτηρών. Τα φερτά υλικά και η άμμος που μεταφέρθηκαν από τους χειμάρρους δεν επηρεάζουν μόνο τη φετινή παραγωγή αλλά και τη γονιμότητα του εδάφους για τις επόμενες περιόδους.

Την ίδια στιγμή, επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Από τις χειμερινές πλημμύρες μέχρι τη θερινή ξηρασία, ο Έβρος βιώνει ένα ετήσιο εκκρεμές ακραίων φαινομένων. Φορείς περιβαλλοντικών ερευνών επισημαίνουν ότι μεγάλοι όγκοι νερού καταλήγουν ανεκμετάλλευτοι στη θάλασσα, την ώρα που το καλοκαίρι ο κάμπος αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα άρδευσης.

Ο Έβρος βρίσκεται ξανά μπροστά στο ίδιο ερώτημα: πώς θα σπάσει ο φαύλος κύκλος «πλημμύρα τον χειμώνα, δίψα το καλοκαίρι», σε μια περίοδο που η κλιματική αστάθεια καθιστά τα ακραία φαινόμενα ολοένα συχνότερα.

