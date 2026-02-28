Έβρος: Σε επιφυλακή οι Αρχές μετά τις πλημμύρες – Συνεχίζει να κατεβαίνει όγκος νερού από τη Βουλγαρία

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στον Έβρο, μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσε η υπερχείλιση του ποταμού.

Αν και καταγράφεται μικρή υποχώρηση της στάθμης, ειδικά στην περιοχή των Λαβάρων, ο όγκος νερού που συνεχίζει να κατεβαίνει στον Έβρο από τη Βουλγαρία, διατηρεί την πίεση στα αναχώματα σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα ωστόσο με τις τελευταίες μετρήσεις, η στάθμη του ποταμού έχει παρουσιάσει μια μικρή πτώση, κάτι που αφήνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Παράλληλα, οι ενισχύσεις στα αναχώματα συνεχίζονται σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές, ενώ οι περιπολίες από αστυνομία, δήμο και στρατό είναι διαρκείς, ώστε να αποφευχθούν νέες ρήξεις.

Έβρος: Τεράστιες ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τους ειδικούς, το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής θα φανεί όταν υποχωρήσουν πλήρως τα νερά.

Από τις περίπου 150.000 στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει, τα 110.000 είναι καλλιεργήσιμη γη, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ήταν ήδη σπαρμένο για τη φετινή περίοδο.

Οι αγρότες περιμένουν με αγωνία να μπορέσουν να επιστρέψουν στα χωράφια τους, ώστε να διαπιστώσουν την κατάσταση των υποδομών, των αντλιοστασίων και της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και αν τα εδάφη μπορούν να καλλιεργηθούν ξανά ή έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά.

Όπως εκτιμούν, ίσως χρειαστούν έως και δύο μήνες για να υποχωρήσουν πλήρως τα νερά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο και τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ