Έβρος: Εικόνες από το οπλοστάσιο των Τούρκων που συνελήφθησαν - Θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν 13 Τούρκους υπηκόους σε περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αντλιοστασίου Τυχερού με τους συλληφθέντες (7 άνδρες και 6 γυναίκες) να έχουν στην κατοχή τους 147 πιστόλια, 191 γεμιστήρες και πολλά εξαρτήματα και τμήματα οπλων. Πρόκειται για όπλα Glock και CZ τα οποία κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και κρατούνται εκεί. Στη συνέχεια, παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη περιοχή του κάμπου Τυχερού υπήρχε ελεγχόμενη είσοδος ενώ λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων, παρατηρείται σχετική αύξηση των υδάτων στον Έβρο ποταμό που διέσχισαν οι 13 συλληφθέντες

Τα όπλα, σύμφωνα με την «Καθημερινή», βρίσκονταν κρυμμένα σε «καβάτζα» όπου οι αστυνομικοί είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Εκτιμάται ότι τα όπλα θα κατέληγαν σε μέλη της συμμορίας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στην Ισπανία.