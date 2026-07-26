Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Η νεαρή ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της χρόνια.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη» έγραψε στο ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα social.

«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν, υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει» είπε επίσης.

Ποια είναι η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση

Η Εβίτα Αγαΐτση είναι μία από τις νεότερες ηθοποιούς της ελληνικής σκηνής, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις τηλεοπτικές και θεατρικές της εμφανίσεις. Γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1994 και μεγάλωσε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τις τέχνες, παρακολουθώντας μαθήματα πιάνου, τραγουδιού και μπαλέτου, ενώ φοίτησε και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Το 2019 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε για πρώτη φορά το 2015, όταν συμμετείχε στις blind auditions του μουσικού διαγωνισμού «The Voice of Greece», ερμηνεύοντας το τραγούδι Read All About It της Emeli Sandé. Αν και δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, η συμμετοχή της αποτέλεσε ένα από τα πρώτα βήματα της δημόσιας πορείας της.

Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραγωγές, ενώ τηλεοπτικά ξεχώρισε μέσα από τη σειρά «Ταμπού», όπου υποδύθηκε την Αλεξάνδρα Καρτάλη. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί και σε μουσικά βίντεο, διευρύνοντας τη δημιουργική της παρουσία.