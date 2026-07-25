Εβίτα Αγαΐτση: Με καρκίνο στα 31 της διαγνώστηκε η ηθοποιός - «Η καούκα ξυρίστηκε»

Με καρκίνο στα 31 της διαγνώστηκε η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη» έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα social.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο μαζί με φίλους της, ξυρίζει το κεφάλι της. Αρχικά, η Εβίτα Αγαΐτση εμφανίζεται με ένα κόκκινο μαντήλι, λέγοντας: «Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή».

Εβίτα Αγαΐτση: Το μήνυμα προς όσους έχουν καρκίνο

Στη συνέχεια, κάθεται σε μία καρέκλα και με τη βοήθεια ενός φίλου της προχώρησε στη διαδικασία.

Στο τέλος του βίντεο, και αφού είδε τον εαυτό της, η ηθοποιός έδωσε ένα μήνυμα δύναμης προς όλους όσοι αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια και αναγκάζονται να χάσουν τα μαλλιά τους.

«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν, υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει» είπε.

Η Εβίτα Αγαΐτση, σημειώνεται πως είχε δημοσιεύσει κι άλλο βίντεο νωρίτερα στο οποίο εμφανίζεται με περούκα γράφοντας «καρκίνος ποιος;». Αφού την πετάει, κοιτάει την κάμερα και χορεύει. «Πώς μιλάω στον εαυτό μου για να συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό παρά τον καρκίνο» σημειώνει στο ίδιο βίντεο.

Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός

Η ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το 2019, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από μικρή ασχολήθηκε με το τραγούδι, το πιάνο, το μπαλέτο και τη μουσική, ενώ φοίτησε και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Το 2015 είχε λάβει μέρος στο «The Voice of Greece», ερμηνεύοντας το «Read All About It».

Το 2022 συμμετείχε στην παράσταση «Ο Αυτόχειρ!» του Νικολάι Έρντμαν στο θέατρο Rex του Εθνικού Θεάτρου.

Δύο χρόνια αργότερα, βρέθηκε στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα».