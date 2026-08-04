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Δυτική Αττική: Πάνω από 480.000 καμένα στρέμματα από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία εννέα χρόνια

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται «εντυπωσιακά και ανησυχητικά», ενώ η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό

The LiFO team
The LiFO team
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
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Η επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr έκανε γνωστό ότι, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία εννιά χρόνια.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών (2018-2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Δυτική Αττική: Έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα από το 2018 μέχρι και το 2026

Συγκεκριμένα, από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 02/08/2026.

Στη σχετική ανακοίνωση τα παραπάνω αποτελέσματα χαρακτηρίζονται «εντυπωσιακά και ανησυχητικά» και διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Ακολούθως, επισυνάπτεται εικόνα του Meteo με την περίμετρο των καμένων εκτάσεων στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής από το 2018 έως και το 2026, καθώς και τα θερμά σημεία των ενεργών εστιών της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
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