Δυτική Αττική: Λεηλάτησαν αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ έσβηναν τη φωτιά – Αφαίρεσαν ακόμη και τροχούς

Σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις οχημάτων και κλοπές προσωπικών περιουσιών πυροσβεστών στη 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) διατυπώνει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.), ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του προσωπικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, συνάδελφοι της 1ης ΕΜΟΔΕ, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.

Το περιστατικό, όπως επισημαίνει η ΠΑΣΠΥΔΕ, έρχεται να αναδείξει τα προβλήματα που, σύμφωνα με το Σωματείο, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό η συγκεκριμένη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στις ελλείψεις βασικών υποδομών σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ).

«Είναι αδιανόητο συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες λεηλατημένες», αναφέρει χαρακτηριστικά το Σωματείο στην ανακοίνωσή του.

Τι ζητούν οι πυροσβέστες

Η ΠΑΣΠΥΔΕ θέτει ζήτημα ευθυνών, ζητώντας απαντήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι πυροσβέστες, αλλά και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

«Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;» διερωτάται το Σωματείο.

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Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΠΥΔΕ ζητά την άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΟΔΕ, την προστασία της περιουσίας των πυροσβεστών και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της μονάδας.

Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των πυροσβεστών δεν μπορεί να αποτελούν δευτερεύον ζήτημα, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι δασοπυροσβέστες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα.

«Φτάνει. Δεν αντέχουμε άλλο. Ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΣΠΥΔΕ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ