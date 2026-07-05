Δυτική Αχαΐα: Τέσσερις νεαροί τραυμάτισαν 14χρονο

Επίθεση δέχτηκε ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα το βράδυ της Παρασκευής, με την αστυνομία να αναζητά τους δράστες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τέσσερις νεαρούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η επίθεση στη Δυτική Αχαΐα

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η καταγγελία για το περιστατικό έγινε από τη μητέρα του 14χρονου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews