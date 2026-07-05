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Δυτική Αχαΐα: Τέσσερις νεαροί τραυμάτισαν 14χρονο

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες γύρω από την επίθεση εις βάρος του 14χρονου

The LiFO team
The LiFO team
ΑΧΑΪΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Επίθεση δέχτηκε ένας 14χρονος στη Δυτική Αχαΐα το βράδυ της Παρασκευής, με την αστυνομία να αναζητά τους δράστες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τέσσερις νεαρούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η επίθεση στη Δυτική Αχαΐα

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η καταγγελία για το περιστατικό έγινε από τη μητέρα του 14χρονου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews

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