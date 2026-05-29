Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 με θύμα έναν 19χρονο, συνεχίστηκε σήμερα με τις απολογίες των κατηγορουμένων, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της συγκεκριμένης επιχείρησης), ο χειριστής του παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος - μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος - παιχνιδιού.

Δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Με τι κατηγορούνται οι τέσσερις

Οι τέσσερις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος (το ανώτατο όριο της προφυλάκισης λήγει το επόμενο διάστημα) και οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ο ισχυρισμός του ιδιοκτήτη

Στην απολογία του, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ αρνήθηκε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως καθαρό ατύχημα. «Δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε αυτό, δεν πίστευα πως θα φύγει ένα παιδί», ανέφερε και περιγράφοντας τη βαθιά του ψυχική οδύνη που βίωσε μετά το συμβάν, είπε ότι υπέστη δύο εγκεφαλικά επεισόδια από τη στεναχώρια του.

Επέμεινε, ότι τηρούσε πάντα με συνέπεια τις υποχρεώσεις του και φρόντιζε για τον έλεγχο των μηχανημάτων και ότι εάν είχε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στα σίδερα ή γενικότερα στον εξοπλισμό, θα είχε προχωρήσει άμεσα στην αντικατάστασή τους. Όμως τόσο από τους ελέγχους όσο και από την εμπειρία του δεν είχε εντοπίσει κάποια δυσλειτουργία. «Αν τα σίδερα δεν ήταν σε καλή κατάσταση θα τα άλλαζα», είπε, ενώ για το μοιραίο μηχάνημα επισήμανε ότι «δοκιμάστηκε στα μέγιστα και δεν είχε κάποιο πρόβλημα».

Αναφερόμενος στον χειριστή του παιχνιδιού, είπε ότι ήταν συνεπής στα καθήκοντά του και πως είχαν σωστή συνεργασία. Σχολίασε τέλος, τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον κατηγορούμενο μηχανικό, επισημαίνοντας ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια «παίρναμε τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για τους δήμους» και ότι «πάντα ελέγχαμε με μεγάλη προσοχή τα μηχανήματα».

Δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Τι είπε η σύζυγος του ιδιοκτήτη

Στη δική της απολογία, η σύζυγος του ιδιοκτήτη εξήγησε, ότι ο λόγος που η επιχείρηση εμφανιζόταν στο όνομά της ήταν μόνο για φορολογικούς λόγους κι πως η ίδια δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία της. Είπε επίσης, ότι δεν υπέγραφε έγγραφα, ενώ είχε δώσει πληρεξούσιο στον σύζυγό της, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα. «Ποτέ δεν με ανησύχησε κάτι, ποτέ δεν φαινόταν κάτι με γυμνό μάτι. Ο άντρας μου δεν είναι άνθρωπος που θα έβαζε πάνω απ' όλα το κέρδος. Δεν θα έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό για μικρά παιδιά» απολογήθηκε.

Επίσης, ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της ανέβαιναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ λίγο πριν το δυστύχημα είχε ανέβει και η αδερφή της με τα παιδιά της. Ολοκληρώνοντας την απολογία της εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του νεαρού παιδιού, λέγοντας ότι το γεγονός της έχει προκαλέσει σοκ που δεν θα ξεπεράσει ποτέ και ότι ακόμη δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Τι είπε ο χειριστής στην απολογία του

Από τη δική του πλευρά, ο επίσης κατηγορούμενος χειριστής του μηχανήματος κατέθεσε ότι εργαζόταν στο λούνα παρκ από τον Μάιο του 2024 και πως περίπου ενάμιση μήνα πριν από το δυστύχημα και πως εκπαιδεύτηκε από τον ιδιοκτήτη στη λειτουργία του «Crazy Dance». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε μάθει πώς να τοποθετεί τα παιδιά, να ασφαλίζει ζώνες και μπάρες, να κατανέμει σωστά το βάρος και να αυξομειώνει σταδιακά την ταχύτητα του μηχανήματος.

Επίσης ανέφερε, ότι ο ιδιοκτήτης βρισκόταν καθημερινά στο λούνα παρκ, τον επέβλεπε συνεχώς και του έδινε οδηγίες για τη λειτουργία του παιχνιδιού. Τόνισε δε, ότι εκτελούσε τη δουλειά του και ακολουθούσε όσα του έλεγε ο εργοδότης του, υποστηρίζοντας πως δεν είχε κανέναν λόγο να αυξήσει περισσότερο την ταχύτητα του μηχανήματος.

Δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Η εξήγηση του μηχανικού για την πιστοποίηση του παιχνιδιού

Τέλος, ο μηχανικός αρνήθηκε επίσης την κατηγορία και ανέφερε ότι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια. Για τη σύζυγό του, είπε ότι δεν είχε εμπλοκή στην λειτουργία της επιχείρησης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν μακροσκοπικό έλεγχο, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι που πραγματοποίησε «ήταν ουσιώδεις και όχι για τα μάτια…».

Αναφερόμενος στο παιχνίδι «Crazy Dance» είπε, ότι ο έλεγχος του 2023 έγινε με δική του ευθύνη κι ότι τότε το μηχάνημα βρισκόταν σε πολύ αποδεκτή κατάσταση. «Δεν γεννούσε υποψία για βλάβη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το πιστοποιήσαμε εκείνη την χρονιά ως ασφαλές», σημείωσε τονίζοντας ότι δεν είδε κάτι που να τον πονήρεψε. Για την επόμενη χρονιά (2024), ανέφερε ότι δεν πήρε εντολή για την πιστοποίηση. Στο σημείο αυτό διαχώρισε τη διαδικασία ελέγχου για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων από τον έλεγχο του φορέα για να εκδώσει αυτές τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε στην απολογία του, ο μηχανικός τόνισε ότι παρέδωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις από «βλακεία», τονίζοντας πως ήταν άχρηστες. «Του τις έδωσα γιατί μου τις ζήτησε. Δεν θα μπορούσε να πάρει άδειες με αυτά. Απλά νόμιζα πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία με τον δήμο. Δεν θα δεχόμουν από κανέναν να με καθοδηγήσει», ανέφερε.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον επόμενο μήνα με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και έπειτα, η ετυμηγορία του δικαστηρίου.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ