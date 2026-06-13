Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ισόβια και οκτώ χρόνια στον ιδιοκτήτη - Όλες οι ποινές

Ισόβια και οκτώ χρόνια επιπλέον επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024, σκοτώθηκε ένας 19χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και του δημοσιογράφου Κώστα Καντούρη.

Νωρίτερα, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η σύζυγός του, ως συνιδιοκτήτρια, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα αδικήματα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης εννέα χρόνων, ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση (για τον θάνατο του 19χρονου), απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης (για τον τραυματισμό του αδερφού του) και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση, ενώ ο μηχανικός που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε 13 χρόνια.

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Τι είχε εισηγηθεί η έδρα - Το σκεπτικό της πρότασης

Κατά την προ ημερών αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν όλοι ένοχοι, προτείνοντας πάντως σε κάποιες περιπτώσεις, μεταβολή της νομικής αξιολόγησης των πράξεων, ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Η σύζυγος και ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασής της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους). «Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ