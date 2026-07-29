Δύσκολη νύχτα με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Πλωμάρι να καίνε: Νεκροί πυροσβέστες, μηνύματα 112 και εκκενώσεις

Οι φωτιές σε Ρέθυμνο και Μυτιλήνη συνεχίζουν να καίνε. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ενισχυμένες στα μέτωπα, με τους δυνατούς ανέμους και την απουσία της από αέρος συνδρομής, να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπως επιβεβαίωσε και η Πυροσβεστική, το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος ενός ακόμη πυροσβέστη που επιχειρούσε στο Γύθειο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και το σκοτάδι έχουν καθηλώσει τα εναέρια μέσα, αφήνοντας τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν από νωρίς μόνες τους τη μάχη με τις φλόγες, ενώ η αγωνία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς εντείνεται.

Η τελευταία εξέλιξη από το μέτωπο στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, είναι ότι ο άνεμος παραμένει πολύ ισχυρός και τις βραδινές ώρες.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή του χωριού Μέλαμπες και πολλοί πυροσβέστες που έχουν σπεύσει στο σημείο προσπαθούν να περιορίσουν την έκτασή της. Η Αγία Γαλήνη εκκενώθηκε, με περίπου 2.000 άτομα να αποχωρούν, άλλα με πούλμαν και άλλα με τα αυτοκίνητά τους με προορισμό το Κλειστό Γυμναστήριο στις Μοίρες, για να περάσουν το βράδυ.

Σύμφωνα με ανταποκρίτρια του σταθμού, «κάηκαν σπίτια», ενώ τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος.

«Είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, δεν μπορεί να τιθασευτεί, γιατί, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν εναέρια μέσα, λόγω των καιρικών συνθηκών», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Φωτιά στο Πλωμάρι: Ισχυροί άνεμοι στο Πλωμάρι

Δύο φωτιές καίνε στη Λέσβο με τις αρχές στο Πλωμάρι να είναι σε μεγάλη κινητοποίηση. Οι επίγειες δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με πολύ δύσκολο έργο, καθώς οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, το οδικό δίκτυο είναι κατά περιπτώσεις δύσβατο δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες να προσεγγίσουν τα μέτωπα. Η φωτιά καίει ελιές και δασικές εκτάσεις, ενώ υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές και εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα, το ένα μέτωπο με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Φωτιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο: Τρεις νεκροί πυροσβέστες

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που μαίνεται στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.

Μετά τις 17:00, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Οι δύο πυροσβέστες φαίνεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και εγκλωβίστηκαν σε πυροσβεστικό όχημα, στον δρόμο μεταξύ της Κρύας Βρύσης και των Μέλαμπων.

Λίγο αργότερα, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γύθειο έχασε επίσης τη ζωή του.

Ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο μέτωπο της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και σύμφωνα με το Mega, «λέγεται ότι είχε σπασμένο αστράγαλο, η μάσκα είχε φύγει από το πρόσωπό του» και διερευνάται τι μπορεί να συνέβη.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Το χρονικό, οι νεκροί πυροσβέστες και τα μηνύματα του 112

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου, περίπου στις 14:30.

Στο σημείο έσπευσαν 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή δεν επέτρεψαν την συνδρομή από αέρος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Με μηνύματα του 112 στους πολίτες εκενώθηκαν η Κρύα Βρύση, τα Σακτούρια, οι Μέλαμπες, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, τα Ακούμια, ενώ αργότερα ακολούθησαν οι Ορνές και η Αγία Γαλήνη, με τους κατοίκους να οδηγούνται προς ασφαλείς περιοχές.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «Νέα Κρήτη» στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση πολιτών από τη θάλασσα, καθώς 31 άνθρωποι φαίνεται να απομακρύνθηκαν από την παραλία του Αγίου Παύλου.

Με πληροφορίες από Mega, Cretalive, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews, Νέα Κρήτη