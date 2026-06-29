ΔΥΠΑ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση την Τετάρτη 1η Ιουλίου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αποφάσισε κινητοποίηση με τη μορφή στάσης εργασίας την Τετάρτη 1η Ιουλίου, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 3:00 μμ.

Παράλληλα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 12:30 στο ΚΠΑ2 Αθήνας, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

ΔΥΠΑ: Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι: «Το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΥΠΑ μειώθηκε μέσα στον τελευταίο χρόνο κατά περίπου 1.000 εργαζόμενους. Ακόμη, οι ανάγκες δεν μειώθηκαν αλλά αντιθέτως αυξάνονται, καθώς η προεκλογική περίοδος συνοδεύεται από νέα προγράμματα και νέες θέσεις εργασίας που καλούνται να υλοποιηθούν μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Κανείς από τη Διοίκηση δεν φαίνεται να αναρωτιέται ποιος θα υλοποιήσει αυτά τα προγράμματα, ποιος θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, πώς θα διεκπεραιωθεί η καθημερινή εργασία και πώς θα χορηγηθούν οι νόμιμες άδειες στους εργαζόμενους».

Σε άλλο σημείο της ίδιας ανακοίνωσης αναφέρουν:

«Το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει άλυτο σε πολλές υπηρεσίες, όπως στην Κατερίνη, τη Μυτιλήνη, τη Ρόδο, την Καλαμάτα και αλλού. Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών, ενώ τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Οι εργαζόμενοι του προγράμματος «55 & άνω» γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στα δικαστήρια και το ΕΡΓΑΝΗ, ενώ για ίση εργασία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές αμοιβές. Τα πληροφοριακά συστήματα υπολειτουργούν ή καταρρέουν, ταλαιπωρώντας εργαζόμενους και συναλλασσόμενους. 730 εργασιακοί σύμβουλοι αποχώρησαν χωρίς κανένα σχέδιο αντικατάστασής τους».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ