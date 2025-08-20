Δύο νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα στην Αττική μέσα σε λίγες ώρες

Μέσα σε λίγες ώρες δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 11:40 το πρωί της Τετάρτης (20.08.25) στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν μηχανή με δύο επιβαίνοντες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε νεκρός στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ ο συνεπιβάτης νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

Λίγες ώρες νωρίτερα, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή, στη διασταύρωση των λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου. Μηχανή συγκρούστηκε σφοδρά με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και κατέληξε. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που η μηχανή διαλύθηκε ολοσχερώς.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνες για τα αίτια των δύο δυστυχημάτων.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi