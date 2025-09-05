Δύο χρόνια από τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη: Από τον καταπέλτη του Πειραιά στη δικαστική αίθουσα

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, στην πύλη Ε3 του λιμανιού Πειραιά, ο 36χρονος Αντώνης Καρυώτης από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης βρέθηκε νεκρός έπειτα από βίαιη απώθηση από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon. Είχε επιβιβαστεί με κανονικό εισιτήριο, κατέβηκε προσωρινά και, όταν προσπάθησε να ξανανέβει στον καταπέλτη που ήδη σηκωνόταν, δύο ναυτικοί τού έκλεισαν τον δρόμο και τον έσπρωξαν.

Ο Αντώνης έπεσε στη θάλασσα και, ενώ το πλοίο συνέχιζε τον απόπλου, παρασύρθηκε από τη δίνη της προπέλας και πνίγηκε. Βίντεο-ντοκουμέντο επιβάτη αποκάλυψε το περιστατικό, προκαλώντας σοκ και κύμα οργής σε όλη τη χώρα.

Άμεση επέμβαση αρχών και συλλήψεις (6/9/2023)

Με εντολή εισαγγελέα το Blue Horizon επέστρεψε στον Πειραιά. Το Λιμενικό ανέσυρε τον 36χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και ξεκίνησε έρευνα: συλλογή μαρτυριών, κατάσχεση του βίντεο, διερεύνηση ενεργειών πληρώματος. Συνελήφθησαν τέσσερις: ο πλοίαρχος, ο ύπαρχος (που φαίνεται να σπρώχνει τον επιβάτη), ο υποπλοίαρχος και ο ναύκληρος. Αντιμετώπισαν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και παραβίαση διατάξεων του ναυτικού κώδικα. Η Attica Group εξέφρασε «συγκλονισμό», συνεργάστηκε με τις αρχές και αντικατέστησε άμεσα το πλήρωμα.

Το βίντεο κυριαρχεί στα ΜΜΕ ως «δολοφονία στον καταπέλτη». Πλήθος πολιτών διαμαρτύρεται στον Πειραιά και στην Κρήτη. Δηλώσεις καταδίκης έρχονται από κυβέρνηση και κόμματα. Ατυχής τοποθέτηση του τότε Υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και, στις 11 Σεπτεμβρίου, την παραίτησή του. Στις 7 Σεπτεμβρίου παραιτείται και ο CEO της Attica Group Σπύρος Πασχάλης. Το Blue Horizon αποσύρεται από τη γραμμή Πειραιάς–Ηράκλειο και αντικαθίσταται από άλλο πλοίο.

Προφυλακίσεις και κατηγορητήριο (11/9/2023)

Μετά τις απολογίες, πλοίαρχος και ύπαρχος κρίνονται προφυλακιστέοι. Υποπλοίαρχος και ναύκληρος αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει: ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο (για ύπαρχο), διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών με θανατηφόρο αποτέλεσμα (για πλοίαρχο), απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και συναφείς κατηγορίες. Η εισαγγελική αρχή απορρίπτει ρητά τον χαρακτηρισμό «αμέλεια».

Ο δικηγόρος της οικογένειας αποκαλύπτει ότι ο Αντώνης ήταν ΑμεΑ, φιλήσυχος και γνώριμος σε πληρώματα και λιμενικές αρχές, οι οποίες είχαν ενημερωθεί να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή. Δήμος, φορείς και κοινωνία στηρίζουν ενεργά την οικογένεια. Η υπόθεση αναδεικνύει τον θεμελιώδη κανόνα της ναυτοσύνης: «Άνθρωπος στη θάλασσα — σταματούν τα πάντα για διάσωση».

Ανάκριση, ΕΔΕ και παραπομπή (Φθινόπωρο–Δεκέμβριος 2023)

Ανασύρονται ηχητικά από γέφυρα, «μαύρο κουτί», ημερολόγια πλοίου και Λιμεναρχείου. Προκύπτουν κρίσιμα στοιχεία (π.χ. κλήση «Άνθρωπος στη θάλασσα!» και κατόπιν εντολή «φεύγουμε»). Διενεργείται ΕΔΕ στο Λιμεναρχείο Πειραιά· διαπιστώνεται απουσία αρμόδιου φρουρού στο σημείο. Η κύρια ανάκριση ολοκληρώνεται και το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει τους τέσσερις ναυτικούς στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Πειραιά με έναρξη δίκης στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Η «πολύκροτη» δίκη στο ΜΟΔ Πειραιά διεξάγει 17 συνεδριάσεις. Μάρτυρες —επιβάτες, λιμενικοί, πραγματογνώμονες— καταθέτουν ότι ο ύπαρχος έσπρωξε τον επιβάτη και ότι το πλήρωμα δεν πραγματοποίησε ούτε τα ελάχιστα σωστικά μέτρα. Η εισαγγελέας ζητά ενοχή για όλους, απορρίπτοντας ισχυρισμούς περί αμέλειας. Η υπεράσπιση επιχειρεί μετατροπή κατηγοριών χωρίς επιτυχία.

Η ετυμηγορία — βαριές καταδίκες (27/2/2025)

Το δικαστήριο κρίνει ένοχους ύπαρχο και πλοίαρχο, αθώους υποπλοίαρχο και ναύκληρο κατά πλειοψηφία.

Ύπαρχος: ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και κατάχρηση εξουσίας. Ποινή: 12 έτη και 6 μήνες (συνολικά).

Πλοίαρχος: διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών με θανατηφόρο αποτέλεσμα και απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία. Ποινή: 7 έτη και 5 μήνες.

Αναγνωρίζεται ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου, αλλά οι ποινές δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα· αμφότεροι οδηγούνται στη φυλακή.

Η Εισαγγελία Εφετών ασκεί έφεση «υπέρ του νόμου» για τους δύο αθωωθέντες· η υπόθεση παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, ενώ και οι καταδικασθέντες ασκούν εφέσεις. Ορίζεται, επίσης, δίκη στο Ναυτοδικείο για λιμενικό που απουσίαζε από τη θέση επιτήρησης την κρίσιμη ώρα, για αμέλεια σχετική με την ασφάλεια συγκοινωνιών.

Η υπόθεση Blue Horizon παραμένει σημείο αναφοράς για την ακτοπλοΐα, την εκπαίδευση πληρωμάτων και τους ελέγχους απόπλου. Στην πύλη Ε3 πολλοί θυμούνται τον Αντώνη Καρυώτη. Η οικογένεια αναμένει την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης.