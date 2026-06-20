Δύο φωτιές στην Κορινθία: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε στο Αγγελόκαστρο και την περιοχή Άνω Αλμυρή - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστικη

Φωτιά ξέσπασε στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται και ρίψεις από αέρος από 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι προηγουμένως εκδηλώθηκε ακόμη μία φωτιά, στην περιοχή Άνω Αλμυρή με 56 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν.

