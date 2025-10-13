Δράμα: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 14χρονο

Δεκατετράχρονος έχασε σήμερα τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στον Βώλακα της Δράμας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα αγόρια 13, 14 και 15 ετών πήραν ένα αγροτικό όχημα και το οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού.

Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος που οδηγούσε. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, άλλος ένας ανήλικος τραμαυτίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.