Δράμα: Στη δημοσιότητα βίντεο του πεζοπόρου που πέθανε μετά από επίθεση αρκούδας

Στη δημοσιότητα ήλθε βίντεο του πεζοπόρου από τη Δράμα, λίγο πριν του επιτεθεί αρκούδα, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα και να χάσει τη ζωή του στις αρχές Ιουνίου.

Ο 61χρονος κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο την αρκούδα που βρέθηκε στον δρόμο του, καθώς βρισκόταν σε πεζοπορία με φίλο του, στο Φρακτό Δράμας.

Στο βίντεο απεικονίζεται η εμφάνιση του ζώου την ίδια ώρα που ο ένας εκ των δύο πεζοπόρων, ακούγεται να να προτρέπει τον άλλο να ρίξουν σπρέι.

« Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου» ακούγεται να λέει, καθώς το ζώο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα του κινητού. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου».

Ο σκύλος που είχαν μαζί τους οι δύο άνδρες άρχισε γαυγίζει και η αρκούδα άρχισε να τρέχει. Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε μία φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη» για να ακουστεί μετά ήχος που παραπέμπει σε ρίψη σπρέι. Ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», ακούγεται ξανά στο βίντεο.

Στα επόμενα πλάνα, καταγράφεται η πτώση του 61χρονου στη χαράδρα.

Δράμα: «Μου φώναξε "μία αρκούδα, Δημήτρη, έλα να δεις"» - Η μαρτυρία του δεύτερου πεζοπόρου

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μετά από πολύωρες έρευνες της ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο Super Puma. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του δεύτερου ορειβάτη που επέζησε από το περιστατικό.

Ο δεύτερος ορειβάτης, που σώθηκε περιέγραψε στην ΕΡΤ τις στιγμές της επίθεσης: «Μου φώναξε “μία αρκούδα, Δημήτρη, έλα να δεις”. Προσπάθησα να προσεγγίσω, αλλά ξαφνικά είδα μια πολύ μεγάλη αρκούδα σε απόσταση 2-3 μέτρων να μου επιτίθεται. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Ο σκύλος μου μπήκε μπροστά και μου έδωσε 2-3 δευτερόλεπτα για να βγάλω το σπρέι πιπεριού και την ψέκασα. Έφυγε προς τον Χρήστο, που ήταν στην άκρη του γκρεμού, τον σπρώχνει και εκείνος έπεσε», ανέφερε.

Μιλώντας στο Mega τόνισε: «Βγήκαμε για μια ημερήσια περιήγηση στο δάσος του Φραχτού εδώ στην Δράμα, στην επιστροφή προς το αυτοκίνητο ο φίλος μου πήγε προς το γκρεμό για να δει τη θέα» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Live News και συνέχισε:

«Εγώ προχώρησα λίγο 5-10 μέτρα πιο πάνω, τον ακούω που φωνάζει ‘’έλα να δεις μια αρκούδα, έλα να δεις μία αρκούδα’’, προσπαθώ να δω, δεν βλέπω, με ξαναφωνάζει δεύτερη φορά ‘έλα να δεις μια αρκούδα’ και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου, είμαι ανάμεσα σε μία συστάδα από έλατα, είμαι στο κέντρο, βλέπω στα 3 μέτρα μπροστά μου μία αρκούδα τεράστια, η οποία μου επιτίθεται. Μπαίνει στη μέση ο σκύλος μου και την καθυστερεί για 2-3 δευτερόλεπτα, προλαβαίνω βγάζω το σπρέι, την ψεκάζω, αυτή έφυγε προς τα πίσω και πήγε προς τον Χρήστο που ήταν στην άκρη του γκρεμού, τον δίνει μία και έφυγε κάτω». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκύλος του, ένα βέλγικο μαλινουά «μόλις κατάλαβε ότι απειλείται η δική μου ζωή μπήκε μπροστά για να με προστατεύσει».

Δράμα: «Ήταν δύσβατη περιοχή, δεν μπορείς να προσεγγίσεις»

Απαντώντας στην ερώτηση για το αν είδε τον φίλο του να πέφτει στον γκρεμό, ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή: «Αφού τον έσπρωξε στον γκρεμό έχω απώλεια μνήμης, δεν θυμάμαι τι συνέβη». «Η αρκούδα ήταν έξι-επτά μέτρα κοντά στον Χρήστο, επιτέθηκε, αυτός την ψεκάζει με ένα μικρό σπρέι που είχε επάνω του, αυτή φεύγει, έρχεται σε εμένα και τη βλέπω εγώ στα δύο-τρία μέτρα μπροστά μου. Δεν πρόλαβα ούτε… Σάστισα πραγματικά. Πετάγεται μπροστά σε εμένα ο σκύλος και την αιφνιδιάζει για δύο-τρία δευτερόλεπτα, μετά αυτή αντεπιτίθενται. Σηκώθηκε όρθια και όρμησε έτσι προς τα εμπρός. Προλαβαίνω, βγάζω το σπρέι πιπεριού, την ψεκάζω και φεύγει» ανέφερε ο δεύτερος ορειβάτης που κατάφερε να σωθεί.

Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε: «την ώρα που του επιτέθηκε ακούω ένα “ωχ, ωχ, ωχ”, πέφτει πρώτη φορά κάνει “αχ”, πέφτει δεύτερη κάνει ξανά “αχ” και μετά δεν άκουσα τίποτα. Η αρκούδα δεν θυμάμαι μετά τι έγινε, έχω κενό μνήμης σε αυτό το κομμάτι, από πού έφυγε και γιατί έφυγε. Εγώ ήμουν ανάμεσα στα έλατα γιατί θεώρησα πως ήταν καλό σημείο άμυνας, φώναζα να δω μήπως ανταποκριθεί και δώσει κάποιο σημείο ζωής, τίποτα. Πήρα το 166, το 122, να δώσω συντεταγμένες. Πήρα φίλους γιατί ήταν δύσβατη περιοχή, δεν μπορείς να προσεγγίσεις είναι οι γκρεμοί και από συγκεκριμένα σημεία μπορεί να πάει κάποιος» είπε στην εκπομπή.

Δράμα: Το χρονικό της επίθεσης της αρκούδας

Το συμβάν σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, την ημέρα που οι δύο φίλοι πήγαν για πεζοπορία στο δάσος του Φρακτού και δέχθηκαν επίθεση από την αρκούδα.

Η περιοχή είναι απαγορευμένη για είσοδο, καθώς προορίζεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, όπως εξήγησε ο Σπύρος Ψαρούδας, διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».

Οι δύο πεζοπόροι ήθελαν να προσεγγίσουν το μαχητικό αεροσκάφος που βρέθηκε σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση, 77 χρόνια μετά την πτώση του. Είχαν μαζί τους σπρέι πιπεριού, το οποίο χρησιμοποίησαν για να απωθήσουν την αρκούδα, αλλά το ζώο επιτέθηκε στον έναν και τον έριξε στο γκρεμό.

Οι δύο άνδρες, κάτοικοι Δράμας, είναι έμπειροι πεζοπόροι και γυμναστές. Μετά την επίθεση, ο άνδρας που σώθηκε κάλεσε το 112 για να δώσει τις συντεταγμένες τους, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός τους, καθώς το σημείο ήταν πολύ δύσβατο.

