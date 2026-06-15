Γυναικοκτονία στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Γυναικοκτονία στη Δράμα, με μία γυναίκα να δολοφονείται -με αιχμηρό αντικείμενο- από τον σύζυγό της στην περιοχή του Κορύλοβου.

Η γυναίκα στη Δράμα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της στον Κορύλοβο, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως τη κτύπησε ο σύζυγός της με αιχμηρό αντικείμενο.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως ο άνδρας και αστυνομικός στη Δράμα, αφού τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του και, επίσης, αστυνομικό, φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Το περιστατικό στη Δράμα σημειώθηκε στον Κορύλοβο, με τη γυναίκα να διακομίζεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η ενημέρωση των αρχών για το συμβάν

Η γυναικοκτονία φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού στη Δράμα, επικοινώνησε με το κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας τους.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομικός διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται και δίνει μάχη για τη ζωή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Λίγη ώρα μετά την κινητοποίηση των αρχών, νέο τηλεφώνημα προκάλεσε εγρήγορση στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Περαστικός ανέφερε τον εντοπισμό ενός άνδρα με τραύμα από πυροβολισμό μέσα σε αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από Πρωινός Τύπος, ΣΚΑΪ