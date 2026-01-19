Δολοφόνησαν βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Βαρυποινίτης δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η δολοφονία διαπράχθηκε μέσα σε κελί τρίτης πτέρυγας, πιθανώς με μαχαίρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το θύμα είναι ισοβίτης, ο οποίος είχε διαπράξει ανθρωποκτονία το 2002, δραπέτευσε στην Αλβανία και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα συνελήφθη από τις αρχές. Παράλληλα τον αναζητούσαν και οι αλβανικές αρχές καθώς, όσο βρισκόταν στην Αλβανία είχε δολοφονήσει άλλα δύο άτομα.



Ο δράστης, τον Αύγουστο του 2025 είχε δολοφονήσει ένα άτομο στον Άγιο Παντελεήμονα.



