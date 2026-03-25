Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: «Μου είπε "δεν θα πας πουθενά"» - Ο ισχυρισμός του 17χρονου

Προφυλακίστηκε ο 17χρονος μετά την απολογία του για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Ο νεαρός δράστης σύμφωνα με δικαστικό ρεπορτάζ του Star, στην απολογία του, που διήρκησε δύο ώρες, ζήτησε συγγνώμη και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Κληθείς να περιγράψει τι συνέβη, ο 17χρονος ισχυρίστηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι: «Με πήρε σε βιντεοκλήση και με κάλεσε σε σπίτι ενώ βρισκόταν με μια φίλη του. Μου είπε "έλα, θα περάσουμε καλά". Πήγα με έναν φίλο μου, μας προσέφερε κοκαΐνη αλλά αρνηθήκαμε. Αποφασίσαμε με τον φίλο μου να φύγουμε. Όμως, ο τραγουδιστής, όταν κατευθυνόμασταν προς την πόρτα, την έκλεισε, ενώ είχε προλάβει να φύγει ο φίλος μου και μου είπε "εσύ δεν θα πας πουθενά"».

Στον ισχυρισμό του, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο νεαρός ανέφερε ότι τρομοκρατήθηκε, ήρθε σώμα με σώμα με τον τραγουδιστή, έκανε προσπάθεια και πάλι να φύγει και τότε έβγαλε το μαχαίρι τύπου πεταλούδα με το οποίο επιτέθηκε στον Γιώργο Τσιτόγλου.

Η φίλη του τραγουδιστή όμως, έδωσε άλλη εκδοχή. Κατά τα λεγόμενά της, οι δυο τους καυγάδισαν επειδή υπήρχαν οικονομικές διαφορές που αφορούσαν τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, ο 17χρονος αρνήθηκε πως είχε την οποιαδήποτε οικονομική διαφορά ή διένεξη με το θύμα, πολλώ δε μάλλον την υπόθεση αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών. Ο ανήλικος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων στην Κασσαβέτεια.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως είχε μεταβεί με μια γυναίκα σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει γνωστός του, ο οποίος είχε προσαχθεί και έδωσε κατάθεση στις αρχές, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας, με τακτικές παρουσίες σε κέντρα του νομού, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Σημειώνεται πως οι αρχές εντόπισαν μαχαίρι τύπου πεταλούδα το οποίο περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει δύο άτομα- τους δύο νεαρούς- να τρέχουν από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.



