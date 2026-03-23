Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία οι ανήλικοι

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή (27/3), ζήτησαν και πήραν σήμερα Δευτέρα, οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Ο Εισαγγελέας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, απήγγειλε στον 17χρονο καθ' ομολογίαν δράστη την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη δολοφονία του τραγουδιστή.

Αντίστοιχα, στον 16χρονο, αντίστοιχα, απαγγέλθηκε κατηγορία για συνέργεια. Παράλληλα, οι δύο ανήλικοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνοδά πλημμελήματα, όπως οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Τι κατήγγειλε ο δικηγόρος του θύματος

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος κ. Κωστή, οι νεαροί -σήμερα- εμφανίστηκαν ενώπιον των αρχών «εκτός τόπου και χρόνου», εντελώς χαλαροί και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα της πράξης τους, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία «σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας έκανε λόγο για «μανία, πάθος και οργή», βασιζόμενος στα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα, αναμένοντας την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για την πλήρη επιβεβαίωση.

Η πλευρά του θύματος, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχει ήδη καταθέσει μια σειρά από αιτήματα προς τις ανακριτικές αρχές, για να φωτιστούν οι «σκιές» της υπόθεσης, όπως άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς τα κινητά τηλέφωνα των δραστών δεν έχουν βρεθεί.

Παράλληλα, ζητά ενδελεχή έρευνα για μια γυναίκα που φέρεται να ήταν παρούσα στο επεισόδιο και η οποία τράπηκε σε φυγή πριν καν φτάσει το ασθενοφόρο και αναπαράσταση του εγκλήματος.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που βρέθηκε νεκρός στην Καρδίτσα

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως είχε μεταβεί με μια γυναίκα σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει γνωστός του, ο οποίος είχε προσαχθεί και έδωσε κατάθεση στις αρχές, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας, με τακτικές παρουσίες σε κέντρα του νομού, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εντόπισαν μαχαίρι τύπου πεταλούδα το οποίο περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει δύο άτομα- τους δύο νεαρούς- να τρέχουν από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

