Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι - Ισόβια για τον 45χρονο

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Στάθη τον Ιούλιο του 2024 στο Ψυχικό, αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Η εισαγγελική λειτουργός υπήρξε αναλυτική χθες ως προς τα στοιχεία της δικογραφίας για την υπόθεση του τοπογράφου σύμφωνα με τα οποία οι δύο κατηγορούμενοι τέλεσαν την ανθρωποκτονία μέσω «μεθοδευμένου σχεδίου» έναντι αμοιβής, που ωστόσο δεν εξακριβώθηκε ποτέ.

Δεν αιτήθηκαν ελαφρυντικά οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τοπογράφου

Οι δικαστές έλαβαν την απόφαση κατά πλειοψηφία (6-1) καθώς μειοψήφησε μια ένορκος.

Οι κατηγορούμενοι δεν αιτήθηκαν ελαφρυντικών καθώς όπως ανέφερε και η υπεράσπιση του ενός κατηγορουμένου, «τι να ζητήσουμε αφού δεν υπάρχει πρότερος σύννομος βίος», διότι και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις.

Σε ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 6 ετών καταδικάστηκε ο 45χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου και το δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Στον δεύτερο καταδικασθέντα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στην ανθρωποκτονία το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε χθες να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τα πρακτικά της δίκης ώστε να ερευνηθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, που προέκυψαν μέσα από την ακροαματική διαδικασία ως προς το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της εν ψυχρώ δολοφονίας στο Ψυχικό

Η εκτέλεση του 54χρονου τοπογράφου έγινε τον Ιούλιο επί των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου, στο Ψυχικό, όταν ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο «γάζωσε» με 15 σφαίρες το θύμα, το οποίο βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μάρκας BMW, το οποίο ανήκει στον συνέταιρό του.

Σημειώνεται ότι ο συνέταιρος του θύματος, με τον οποίο είχαν τεχνική εταιρεία, ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία στις 8:30 π.μ.

Όπως ακούγεται σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης, ο δράστης πυροβολεί κατά ριπάς το θύμα και έπειτα από παύση λίγων δευτερολέπτων ρίχνει τη χαριστική βολή.