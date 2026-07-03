Δολοφονία της Jean Hanlon στην Κρήτη: Ομόφωνα ένοχος ο 55χρονος κατηγορούμενος

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου τον 55χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της Jean Hanlon, αποδεχόμενο τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης ως ανθρωποκτονία. Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ποινικού Κώδικα.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε ύστερα από πολυετή δικαστική διαδικασία, βάζοντας τέλος σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις που απασχόλησαν την Κρήτη, σχεδόν 17 χρόνια μετά τον θάνατο της 54χρονης, τον Μάρτιο του 2009.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε, κατά πλειοψηφία, ποινή κάθειρξης 10 ετών, ενώ η μειοψηφία των τακτικών δικαστών είχε προτείνει ποινή οκτώ ετών.

Η έφεση διατηρεί ανασταλτικό αποτέλεσμα, με βασικό περιοριστικό όρο την υποχρεωτική παρακολούθηση του 55χρονου από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ μία φορά τον μήνα. Η κλινική θα υποβάλλει σχετική έκθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου για την πορεία της παρακολούθησης.

Στο άκουσμα της απόφασης, οι τρεις ενήλικοι γιοι της Jean Hanlon δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους, ξεσπώντας σε δάκρυα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο neakriti.gr.

Νωρίτερα, στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι «μετά από 17 χρόνια ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης για την Jean Hanlon», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι ο κατηγορούμενος είναι ο υπαίτιος για τον θάνατό της.

Το κίνητρο του δράστη και το χρονικό της δολοφονίας

Αναφερόμενη στα στοιχεία της δικογραφίας και όσα προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία, χαρακτήρισε την απολογία του 55χρονου «αποκαλυπτική», επισημαίνοντας αντιφάσεις, αρνήσεις πραγματικών περιστατικών και προσπάθεια να αποκρύψει την εμμονή που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είχε αναπτύξει απέναντι στο θύμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο κίνητρο του εγκλήματος, το οποίο η εισαγγελέας συνέδεσε με την απόρριψη που φέρεται να είχε υποστεί ο κατηγορούμενος από την 54χρονη. Όπως ανέφερε, ήταν «ο μόνος που είχε κίνητρο», απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, στάθηκε και στη συμπεριφορά του μετά την εξαφάνιση της Jean Hanlon, σημειώνοντας ότι διέκοψε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και αναζήτησής της από την ημέρα της εξαφάνισης, υποστηρίζοντας αργότερα πως πληροφορήθηκε τον θάνατό της από τα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση είχε αρχικά αποδοθεί σε πνιγμό, καθώς η σορός της γυναίκας είχε εντοπιστεί στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Ωστόσο, η επανεξέταση των ιατροδικαστικών ευρημάτων οδήγησε στην ανατροπή του αρχικού πορίσματος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία και αποκλείοντας τα σενάρια ατυχήματος ή αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Jean Hanlon δέχθηκε ισχυρό χτύπημα που της προκάλεσε μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη, πριν μεταφερθεί και ριχθεί στη θάλασσα. Ιατροδικαστική εκτίμηση ανέφερε, μάλιστα, ότι ενδέχεται να βρισκόταν ακόμη στη ζωή όταν κατέληξε στο νερό.

Καθοριστική για την επανεκκίνηση της έρευνας αποδείχθηκε ανώνυμη καταγγελία που έγινε το 2024, σε συνδυασμό με ιδιωτική έρευνα που προσκόμισε η οικογένεια της Jean Hanlon. Τα νέα στοιχεία οδήγησαν στην αναψηλάφηση της υπόθεσης και, τελικά, στην παραπομπή του 55χρονου σε δίκη, η οποία κατέληξε στην ομόφωνη καταδίκη του.