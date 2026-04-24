Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Υπάρχουν απαντήσεις για όλα» - Την Τρίτη απολογείται ο 20χρονος δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (28/4) έλαβε ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο με θύμα έναν 27χρονο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του νεαρού δράστη, ο 20χρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Υπενθυμίζεται πως εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του έχει συνδράμει στην έρευνά τους όσο είναι δυνατόν.

«Παραδόθηκε αυτοβούλως.. Είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου... υπάρχουν απαντήσεις για όλα, όλα θα απαντηθούν», δήλωσε ο δικηγόρος του 20χρονου, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Live News.

Μαζί με τον 20χρονο συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα, ένας 18χρονος και δύο γυναίκες, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου από όπου και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η δίκη τους αναβλήθηκε για τη Δευτέρα.

«Ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν»

Κατά την κατάθεσή του, ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και υποστήριξε ότι το έγκλημα έγινε «σε κακιά στιγμή», λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Παράλληλα εξέφρασε μεταμέλεια, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. «Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλά ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», φέρεται πως ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.

Από την πλευρά του, ο 18χρονος που ήταν παρών δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως ο φίλος του είχε μαχαίρι και ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης νωρίτερα σήμερα υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε κρύψει το μαχαίρι της επίθεσης. Όπως ανέφερε, ήταν κρυμμένο στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα.