Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Της είπε ότι τον σκότωσε για να σταματήσει να την ενοχλεί»

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για τις κινήσεις του 20χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο.

Την ώρα που ο 20χρονος που κατηγορείται για τη φονική επίθεση στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, κρατείται στα κρατητήρια του Πολεμικού Ναυτικού και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση.

Η φίλη της συντρόφου του, κατέθεσε ότι ο δράστης μετά το περιστατικό έδειχνε στις κοπέλες το ματωμένο μαχαίρι, προκαλώντας τους αποτροπιασμό και φόβο. Η ίδια τονίζει ότι αρχικά δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί, καθώς ο νεαρός δεν τους έλεγε την αλήθεια.

Όπως περιγράφει, η φίλη της ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και τον ρωτούσε πώς μπόρεσε να κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνος φέρεται να απάντησε ότι το έκανε για χάρη της σχέσης τους, για να σταματήσει το θύμα να την ενοχλεί.

«Ο 20χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία μάς έδειχνε το ματωμένο μαχαίρι», ανέφερε αρχικά η κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR.

Παράλληλα, στην κατάθεσή της περιέγραψε τη στιγμή που έμαθαν για την επίθεση.

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο 20χρονος απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του με το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα», συνέχισε.

«Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει», κατέληξε στην κατάθεσή της.