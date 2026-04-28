Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Προφυλακιστέος ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου

Την προφυλάκιση του 20χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, διέταξε ο ανακριτής του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου.

Ο 20χρονος θα παραμείνει σε καθεστώς προσωρινής κράτησης έως την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες.

Τι φέρεται να υποστήριξε ο 20χρονος για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης εκτιμάται ότι το χτύπημα που επέφερε στο θύμα ήταν ιδιαίτερα τεχνικό και καίριο.

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς να αντιληφθεί τη θανατηφόρα κατάληξη, καθώς το πλήγμα έπληξε την καρδιά.

Κατά τις ίδιες πηγές, ισχυρίστηκε ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τον τραυματισμό, όχι όμως και τον θάνατο του 27χρονου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ