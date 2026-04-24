Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ο 20χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία - Ελεύθεροι οι φίλοι του

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες, για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως έγινε γνωστό, αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Συγκεκριμένα, η δίκη των τριών νεαρών, ανάμεσα στους οποίους είναι και η 20χρονη φίλη του κατηγορούμενου ως δράστη του εγκλήματος, αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα.

Για τη δολοφονία του 27χρονου το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, κατηγορείται για την ανθρωποκτονία ένας 20χρονος που υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στους υπόλοιπους τρεις συλληφθέντες, ένας 18χρονος και δύο κοπέλες, ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο που είχε ο καθένας στην υπόθεση και αν συνέβαλαν στην προσπάθεια συγκάλυψης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την αστυνομία, το έγκλημα φαίνεται να συνδέεται με ερωτική αντιζηλία, καθώς το θύμα είχε παλαιότερη σχέση με την ίδια κοπέλα, η οποία στη συνέχεια ήταν μαζί με τον δράστη.

Κατά την κατάθεσή του, ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και υποστήριξε ότι το έγκλημα έγινε «σε κακιά στιγμή», λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Από την πλευρά του, ο 18χρονος που ήταν παρών δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως ο φίλος του είχε μαχαίρι και ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω» - Βρέθηκε που είχε κρύψει ο δράστης το μαχαίρι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, ο 20χρονος νωρίτερα σήμερα υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε κρύψει το μαχαίρι της επίθεσης.

Όπως ανέφερε, ήταν κρυμμένο στην ταράτσα του σπιτιού του, πίσω από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα.

Παράλληλα κατά τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε στις αρχές ότι το περιστατικό έγινε «πάνω στη στιγμή» και εξέφρασε μεταμέλεια, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλά ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», φέρεται πως ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.